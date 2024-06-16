تآثير غياب علي يعقوب

يمكن النظر الى غياب على يعقوب عن مليشيا الدعم السريع في بعدين مجتمعي وعسكري ، ففى الجانب الأول هو صاحب نفوذ اجتماعى كبير وثقة ، لتاريخه الطويل منذ حرس الحدود ولأكثر من 20 سنة ، وتوفرت له شبكة علاقات واسعة ، وسيكون لفقدانه تاثير نفسي انفعالي من خلال موجة نفير قد لا تطول مع بداية الخريف و أى خسارة للفزع الأول ، وهذا من باب الاحتراز والتحوط..

ومن الناحية العسكرية علينا الوقوف على الإشارات التالية:

أولا: فقدان على يعقوب هو قمة الهرم ، وقبله ومعه فقدت قيادات كثيرة وسيطة ، ولم يكن الوصول إليه إلا بعد هلاك عدد كبير من قادة آخرين ، اشارات التسريبات لبعضهم ، وتضمنت التعازي آخرين ، منهم بنجوس ودريشة والغزالي وقائمة طويلة ، فالخسارة كبيرة ومؤثرة وادت إلى خروج 30% من قوة المليشيا حول الفاشر من العمليات الميدانية.. وربما أكثر من ذلك وستكون المليشيا بحاجة لوقت لإعادة ترميم ذلك ..

ثانيا: وجود يعقوب فى الميدان العملياتى اتاح للقيادة العليا فرصة التحرك الخارجي والتنسيق لتوفير مدد جديد ، وتقرير خبراء الأمم المتحدة أمس ، اشار إلى هذه النقطة بوضوح ، فمن الواضح أن عبدالرحيم دقلو قائد ثاني المليشيا فرغ نفسه لتوفير إسناد جديد من الرجال والمسارات ، وتم اختيار افريقيا الوسطى بديلا عن تشاد وجبهات المعارضة بديلا عن حرج التعامل مع الحكومة الرسمية فى تشاد وافريقيا الوسطى ، وغياب يعقوب سيؤدى إلى خلق فراغ لا يمكن أن يسده عثمان عمليات أو آخرين..

وثالثا: فقدان أحد خبراء هجمات الفزع ، ولم يتبق عدد كبير من القادة الميدانيين (السافنا ، جدو ، قبه) ، وكلهم لا يملك كاريزما شخصية يعقوب فى مسرح العمليات..

رابعا : سقوط اوهام (الاساطير) ، وهذه قناعات بعض المجتمعات منذ اساطير أبو زيد الهلالى ، الشخص الذى ينتصر دائما ، والقوة التى تنتصر دائما ، وحتى الهزائم والفقدان الكبير يبحثون لها عن مبررات ، ولذلك فان مقتل يعقوب يمثل صدمة ، ومن المستبعد اليقظة منها ، ما لم تتوفر إرادة مجتمعية قوية وبديل آخر..

ولكل من الافتراضات اعلاه ابعاد اخري ، وتاثيرات ليس بالضرورة فى الفاشر وربما فى محاور اخري لاحياء الأمل وتجاوز حالة الذهول..

د.ابراهيم الصديق على

15 يونيو 2024م