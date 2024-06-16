دراسة: تغيير بسيط يزيد من احتمالات العيش لفترة أطول

أظهرت دراسة جديدة أن استبدال الجلوس لفترات طويلة بالنشاط البدني يمكن أن يعكس الآثار السلبية للخمول اليومي ويزيد من احتمالات الشيخوخة الصحية، حسبما ذكر موقع “إيتين ويل”.

في الدراسة التي نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأميركية، درس الباحثون احتمالات الشيخوخة الصحية بناءً على مستويات النشاط ومدة النوم. اعتمد الباحثون على بيانات من دراسة صحة الممرضين التي بدأت في عام 1992، حيث تابعوا 45,176 مشاركًا لمدة 20 عامًا. في بداية الدراسة، كان متوسط عمر المشاركين 60 عامًا، وكانوا جميعًا خالين من الأمراض المزمنة الرئيسية.

تم تعريف “الشيخوخة الصحية” بأنها البقاء على قيد الحياة حتى سن 70 على الأقل مع الحفاظ على أربعة عوامل صحية، تشمل الخلو من 11 مرضًا مزمنًا رئيسيًا وعدم وجود ضعف في الوظيفة البدنية أو الذاكرة أو الصحة العقلية. المشاركون الذين لم يستوفوا هذه المعايير أو توفوا خلال 20 عامًا من المتابعة صنفوا على أنهم “كبار السن المعتادون”.

تم جمع البيانات المتعلقة بالعمر، التعليم، الحالة الاجتماعية، دخل الأسرة السنوي، وتاريخ التدخين وتعاطي الكحول.

والتاريخ الطبي وتاريخ العائلة وحالة انقطاع الطمث وجودة النظام الغذائي.

وعند تقييم سلوكيات النشاط البدني والمستقر للمشاركين، سئلوا: في المتوسط، كم ساعة في الأسبوع تقضيها جالسا في المنزل أثناء مشاهدة التلفزيون؟ وسئلوا عن مقدار الوقت الذي يقضونه في القيام بتسعة أنشطة ترفيهية مختلفة، مثل اللياقة البدنية الجماعية والمشي والجري وركوب الدراجات وما إلى ذلك. كما أبلغوا عن وتيرة المشي المعتادة بالأميال في الساعة ومتوسط عدد السلالم التي يصعدونها يوميا.

وخلصت الدراسة إلى أن لكل زيادة قدرها ساعتين في اليوم في مشاهدة التلفزيون، كان هناك انخفاض بنسبة 12 ٪ في احتمالات الشيخوخة الصحية.

وارتبطت كل زيادة قدرها ساعتين يوميا من النشاط البدني باحتمالات أعلى بنسبة 6٪ للشيخوخة الصحية. وارتبطت كل زيادة قدرها ساعة يوميا من النشاط البدني بتحسن بنسبة 14٪ في احتمالات الشيخوخة الصحية.

وفيما يتعلق بالنوم، وجد الباحثون أنه بالنسبة للأفراد الذين بلغ متوسطهم 7 ساعات أو أقل من النوم في الليلة ، فإن احتمالات الشيخوخة الصحية ستتحسن إذا استبدلوا وقت التلفزيون بالنوم.

وخلص الباحثون إلى أن 61٪ من كبار السن يمكن أن يصبحوا مسنين أصحاء إذا التزموا بتقليل ساعات مشاهدة التلفزيون والالتزام بما لايقل عن 3 ساعات يوميا من الأنشطة البدنية.

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