ضبط المتهم بالتعدى على طالبة وإحداث إصابتها بالقاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات الحادثة المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حول قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على طالبة مما أدى إلى إصابتها في القاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (3) الجارى تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (طالبة، طالب “مصابان بجروح وكدمات متفرقة”) بتضررهما من (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”) لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما، وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة والتعدي عليهما باستخدام قطعة زجاج. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جريدة الدستور