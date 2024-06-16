سفيان بريمة ودسيس مان ينعيان علي يعقوب

سفيان بريمة ينعى علي يعقوب ..

دسيس مان ينعى علي يعقوب …

ظهر اليوم في فيديو النقيب سفيان محمد زين بريمة وهو ينعى إلى الشعب السوداني قائد الدعم الهالك في الفاشر علي يعقوب الذي هدد البرهان في فيديو متدوال بالاستغناء عن 43 مليون سوداني إذا حدثت الحرب !

ليس هذا هو المهم ، المهم أنه كان يجلس بالقرب من المتمرد سفيان الدعامي حاليا أيقونة إعتصامات القيادة العامة في أبريل 2019م الأهازيجي المشتهر وقتها دسيس مان ولهذا فإن دسيس مان شريك في نعي علي يعقوب.

دسيس مان صار وقتها بعد سقوط الإنقاذ تميمة إجتماعية يتسابق شباب وشابات مجتمعات الخرطوم المخملية للتصوير معه والمشاركة في الأهازيج دليلا على الثورية وأحلام الغد الافضل.

المؤكد أن غالبية أولئك المخملييين اليوم خارج السودان وقد نهب الدعامة والدسيسيون بيوتهم واحتلوها وحرقوا وأسواقهم ومصانعهم بعد نهبها.

مابين سفيان ودسيس مشتركات جمعتهما بينما فرقت السبل بينهما وبين شباب وشابات أبريل 2019م الخرطوميين.



#كمال_حامد 👓