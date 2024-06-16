الجمع بين الروايات المتناقضة أن حميدتي في حالة انهيار صحي ونفسي متحكم فيها، ويحتجزونه للتوقيع ومن بعده التحنيط، لانهم يعلمون أن الخروج بحالته الحقيقية يؤدي الى إنهيار ما تبقى في أول لقاء أو مهمة، وخروجه المؤقت كان على وعد بمقابلة البرهان والاتفاق معه، وكاد أن يحدث، ولكنهم طمعوا في تتويجه رئيسا عبر الايقاد دون أي تفاوض وبفرض الأمر الواقع على البساط الاحمر والاتفاق مع تقدم وفي القمة المزعومة.

فشل الامر، جمعوا الخردة بحوزتهم مجددا، وجهزوا علي يعقوب ليدخل الفاشر فاتحا ويتم توريث الزعامة والكاريزما.

مكي المغربي

