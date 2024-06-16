مكي المغربي: معركة (شمال الفاشر) هي (قوز دنقو) العكسية

معركة (شمال الفاشر) هي (قوز دنقو) العكسية، لم يكن هنالك أصلا في الدعم السريع أشاوس، ولا شجاعة يتميزون بها عن الحركات المسلحة، ولكن طيران الجيش السوداني واستخباراته وخططه هي التي ترجح الكفة دوما.

من يقف مع الجيش فهو على الجانب الصحيح من التاريخ، ومن يقف ضد الجيش فهو على الجانب الخطأ من التاريخ، والجغرافيا، والرياضيات والحسابات السياسية.

على كيكل وحرامية الجزيرة والسفاحين الذين سفكوا الدماء في ود النورة وغيرها، أن ينتظروا حتفهم، أو يبحثوا عن “السماء ذات البروج”.

مكي المغربي