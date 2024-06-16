من أحاجي الحرب( ٤١٢٠ ):

○ منقول:

□□ الأستاذ غازي سليمان رحمه الله.

○ كم كان مبصراً وبصيراً.

○ كم كان ملهماً وخبيراً.

○ وكم كنا غافلين لاهين.

□□ لو كان مقدم البرنامج( أ. غسان علي ) يعلم أنه يوثق لأعظم مقولة قرأت الواقع والمستقبل السوداني

□ عمالة ياسر عرمان.

□ الحل الوحيد الممكن هو الاستتنفار والتعبئة.

#من_أحاجي_الحرب