رأي ومقالات
لو كان مقدم البرنامج( أ. غسان علي) يعلم أنه يوثق لأعظم مقولة قرأت الواقع والمستقبل السوداني
من أحاجي الحرب( ٤١٢٠ ):
○ منقول:
□□ الأستاذ غازي سليمان رحمه الله.
○ كم كان مبصراً وبصيراً.
○ كم كان ملهماً وخبيراً.
○ وكم كنا غافلين لاهين.
□□ لو كان مقدم البرنامج( أ. غسان علي ) يعلم أنه يوثق لأعظم مقولة قرأت الواقع والمستقبل السوداني
□ عمالة ياسر عرمان.
□ الحل الوحيد الممكن هو الاستتنفار والتعبئة.
#من_أحاجي_الحرب
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