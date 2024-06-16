فرحة هلاك علي يعقوب لا ينسينا هلاك مسعود دريسة، ومحمد ادم بنجوس.

□ الأخير هو من اشرف علي اجراءات الصلح بين قبيلتي بني هلبه والسلامات في ام دخن قبل أيام.

□ ورغم أننا مع الصلح لكننا ضد الاهداف والاغراض التي من اجلها تم عقد الصلح.

□ فأول ما انجز الهالك محمد ادم بنجوس الذي يحمل رتبة عميد في المليشيا حتي ظهر تسجيل رفيقه في جهنم، علي يعقوب جبريل الذي فيه يطلب الفزع من القبيلتين بني هلبه والسلامات.

□ أكمل بنجوس خطته الشيطانية وهو يمني النفس في ان يتفرغ شباب بني هلبه والسلامات للحرب في الفاشر.

□ لكن وجد بنجوس نهايته مع رفيقه في جهنم علي يعقوب جبريل .

□ أما مسعود دريسة الذي يحمل رتبة العميد هو الآخر كان ينشط وسط الادارات الاهلية، وهو من أكثر الذين عملوا في ملف استنفار شباب الرزيقات الشمالية أولاد راشد والعريقات. □ هذان كانا بمثابة افاعي غرسوا سمومهم في جسد الوطن، واليوم يترافق ثلاثتهم في جنهم مع كبيرهم علي يعقوب جبريل.

□ يجب أن يجد هؤلاء ما يستحقوا من اللعنات.

محمد آدم بنجوس من أكبر وأهم ضباط مليشيات الدعم السريع في دارفور.

□ من منطقة اسمها عمار جديد بمحلية وادي صالح.

□ كان قاطع طريق وتاب وانضم لحرس الحدود عام 2013م.

□ هاجم اللواء 89 بقارسيلا يوم 16 أبريل وقسم الشرطة على الرغم من تعهده يوم 15 أبريل 2023 بعدم المشاركة في الحرب.

□ ثم قاد الهجوم على رئاسة الفرقة في زالنجي وأسر 58 من ضباط وضباط صف وجنود الجيش بقيادة اللواء الركن عماد هاشم، وكلهم موجودين حالياً في سجن زالنجي ما عدا عقيد قائد الاستخبارات الذي تم ترحيله إلى نيالا.

□ بنجوس هو من يتولى التحشيد ويجوب الفرقان في وسط دارفور لحض الملاقيط على القتال مع المتمردين.

□ وهلاكه يعني كسر شوكة التمرد والحد من قدرته على استنفار المقاتلين.

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