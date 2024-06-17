بقيمة 2.8 مليار دولار.. “بينهم مغربي وتركي” ألمانيا تضبط أكبر كمية كوكايين في تاريخها

أعلن محققون ألمان يوم الاثنين عن مصادرة كوكايين بقيمة 2.6 مليار يورو (2.78 مليار دولار) من عدة سفن حاويات واعتقال سبعة أشخاص في أكبر عملية مصادرة للكوكايين في تاريخ البلاد.

وأفاد ممثلو الادعاء في دوسلدورف، غرب البلاد، بأنهم صادروا 35.5 طنًا متريًا (39 طنًا أمريكيًا) من الكوكايين العام الماضي بعد تلقي بلاغ من السلطات الكولومبية.

وأضاف ممثلو الادعاء أنهم اكتشفوا 25 طنًا من الكوكايين في ميناء هامبورغ شمال البلاد، و8 أطنان أخرى في ميناء روتردام الهولندي، ونحو 3 أطنان في كولومبيا.

كانت المخدرات مخبأة وسط الخضروات والفواكه، ولم تُعلن السلطات عن العملية سابقًا.

تم القبض على المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و54 عامًا، في الأسابيع الأخيرة، ويُعتقد أنهم كانوا وراء عملية التهريب.

والمقبوض عليهم سبعة بينهم ألماني وأذري وبلغاري ومغربي وتركي وأوكراني. ولم تعلن السلطات هوياتهم التزاما بقواعد الخصوصية الألمانية.

وأضاف الادعاء أن رجل أعمال من ولاية شمال الراين- وستفاليا بغرب ألمانيا، أنشأ 100 شركة لجعل عمليات النقل تبدو قانونية.

وجاء في بيان كتابي من قبل الادعاء: “على وجه التحديد، المشتبه بهم متهمون بتنظيم نقل عشر حاويات بحرية تحتوي على كميات كبيرة من الكوكايين من أميركا اللاتينية إلى أوروبا خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2023 مع شركاء آخرين غير معروفين، تشير مزاعم إلى أنهم يقيمون في تركيا، وذلك عبر شركات تم إنشاؤها كواجهة لهذا الغرض”.

وأشاد وزير العدل في ولاية شمال الراين- وستفاليا، بنيامين ليمباخ، بعملية المصادرة الضخمة في مؤتمر صحفي عقده في دوسلدورف.

وقال ليمباخ: “هذه ضربة للجريمة المنظمة الدولية، إنها لكمة دقيقة في الفك تلحق الضرر بأباطرة المخدرات”.

أسوشيتد برس