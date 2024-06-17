بوتين يطيح 4 نواب لوزير الدفاع ويعين ابنة ابن عمه – صورة

أقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الاثنين أربعة نواب لوزير الدفاع وعيّن آنا تسيفيليفا، ابنة أحد أقاربه، في أحد هذه المناصب، في إطار أحدث موجة من التغييرات في هيكل المؤسسة العسكرية.

تمت إقالة نيكولاي بانكوف، روسلان تساليكوف، تاتيانا شيفتسوفا، وبافيل بوبوف بموجب مراسيم من الكرملين. وتم تعيين تسيفيليفا، التي ذكرت وسائل إعلام روسية أنها ابنة ابن عم بوتين، كنائبة لوزير الدفاع. كما تم تعيين ليونيد جورنين، نائب وزير المالية، كنائب أول لوزير الدفاع، أندريه بيلوسوف.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين بافيل فرادكوف، نجل رئيس الوزراء السابق ميخائيل فرادكوف، نائباً لوزير الدفاع.

تأتي هذه التعيينات في إطار عملية إعادة هيكلة جذرية بدأها بوتين في مايو، عندما أقال بشكل مفاجئ وزير دفاعه القديم سيرغي شويغو.

وفي أبريل الماضي، ألقت السلطات الروسية القبض على نائب وزير الدفاع السابق، تيمور إيفانوف، بتهمة تلقي الرشوة. ومنذ ذلك الحين، تم القبض على أربعة مسؤولين كبار آخرين في الوزارة وهيئة الأركان العامة بنفس التهم، مما يشكل أكبر فضيحة فساد تضرب الحكومة الروسية منذ سنوات.

وبعد أكثر من عامين من الحرب في أوكرانيا، استخدم بوتين هذه التغييرات للإشارة إلى أنه يريد القضاء على الهدر والفساد في الوزارة، وتسخير اقتصاد الحرب الروسي بشكل أكثر فعالية لخدمة احتياجات الجنود على الجبهة.

وكان بوتين عين تسيفيليفا في السابق رئيسة لصندوق حكومي لدعم المشاركين في جهود الحرب الروسية في أوكرانيا.

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