لبحث العمليات العسكرية.. وزير الدفاع الإسرائيلي يزور واشنطن

قبل وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، دعوة من نظيره الأميركي لويد أوستن لزيارة واشنطن، وفقًا لما صرحت به نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، يوم الاثنين.

وأوضحت سينغ أن موعد الزيارة لم يحدد بعد، مشيرة إلى أن “اللقاء سيكون فرصة لمناقشة العمليات العسكرية في قطاع غزة وتلقي تحديثات بشأنها، بالإضافة إلى مناقشة المساعدات الإنسانية”.

وأضافت “ما زلنا نعتقد أنه يمكن احتواء الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل”.

وتابعت قائلة “شهدنا مؤخرًا زيادة في وتيرة العمليات العسكرية على الحدود بين لبنان وإسرائيل، ولا نريد أن تتصاعد الأوضاع إلى حرب شاملة”.

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1194 شخصًا، غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفقًا لإحصاءات وكالة فرانس برس المستندة إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا ما زال 116 محتجزين رهائن في غزة، توفي 41 منهم، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وردا على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي هجوما واسع النطاق في غزة خلف 37347 قتيلا، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة في حكومة غزة التي تقودها حماس.

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