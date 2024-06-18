“لا أريد أن أمثل دولة لا تتوافق مع قيمي”.. تعليق ناري من مبابي بشأن الانتخابات الفرنسية

أوضح كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا لكرة القدم وقائده، موقفه من الانتخابات التشريعية المهمة المقبلة في فرنسا، حيث أعرب عن رفضه للتطرف والأفكار المشتتة التي تسبب الانقسام في البلاد. أكد مبابي أنه لا يرغب في تمثيل دولة لا تتفق مع قيمه الشخصية.

على الرغم من عدم تصريح مبابي بوضوح بدعم أو معارضة أي طرف قبل إجراء الانتخابات في 30 يونيو و7 يوليو، إلا أنه دافع عن تصريحات زميله ماركوس تورام التي أدلى بها يوم السبت، حيث قال إن تصريحاته لم تكن مبالغاً فيها بالنسبة لحزب التجمع الوطني المتطرف.

تورام، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، دعا في يوم الجمعة إلى “القتال من أجل منع فوز التجمع الوطني”، وهو موقف نادر يتخذه رياضي بارز. واستجاب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالطلب بتجنب أي استخدام سياسي للمنتخب الفرنسي وتجنب أي ضغوط سياسية.

في مؤتمر صحفي في دوسلدورف قبل مباراة فرنسا الافتتاحية في كأس أوروبا أمام النمسا، صرح مبابي البالغ من العمر 25 عامًا قائلاً: “نحن في لحظة حاسمة في تاريخ بلادنا ونحن في وضع غير مسبوق. كأس أوروبا مهمة لنا جميعًا، ولكننا أيضًا مواطنون قبل كل شيء. لا يمكننا أن نعيش منفصلين عن العالم من حولنا. اليوم، نرى بأن المتطرفين قريبون جدًا من الفوز بالسلطة، ولدينا الفرصة لاختيار مستقبل بلادنا”.