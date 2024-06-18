“لا أريد أن أمثل دولة لا تتوافق مع قيمي”.. تعليق ناري من مبابي بشأن الانتخابات الفرنسية
أوضح كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا لكرة القدم وقائده، موقفه من الانتخابات التشريعية المهمة المقبلة في فرنسا، حيث أعرب عن رفضه للتطرف والأفكار المشتتة التي تسبب الانقسام في البلاد. أكد مبابي أنه لا يرغب في تمثيل دولة لا تتفق مع قيمه الشخصية.
على الرغم من عدم تصريح مبابي بوضوح بدعم أو معارضة أي طرف قبل إجراء الانتخابات في 30 يونيو و7 يوليو، إلا أنه دافع عن تصريحات زميله ماركوس تورام التي أدلى بها يوم السبت، حيث قال إن تصريحاته لم تكن مبالغاً فيها بالنسبة لحزب التجمع الوطني المتطرف.
تورام، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، دعا في يوم الجمعة إلى “القتال من أجل منع فوز التجمع الوطني”، وهو موقف نادر يتخذه رياضي بارز. واستجاب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالطلب بتجنب أي استخدام سياسي للمنتخب الفرنسي وتجنب أي ضغوط سياسية.
في مؤتمر صحفي في دوسلدورف قبل مباراة فرنسا الافتتاحية في كأس أوروبا أمام النمسا، صرح مبابي البالغ من العمر 25 عامًا قائلاً: “نحن في لحظة حاسمة في تاريخ بلادنا ونحن في وضع غير مسبوق. كأس أوروبا مهمة لنا جميعًا، ولكننا أيضًا مواطنون قبل كل شيء. لا يمكننا أن نعيش منفصلين عن العالم من حولنا. اليوم، نرى بأن المتطرفين قريبون جدًا من الفوز بالسلطة، ولدينا الفرصة لاختيار مستقبل بلادنا”.
ولذلك، دعا “جميع الشباب إلى الخروج والتصويت، ليكونوا مدركين حقًا لأهمية الوضع. تحتاج البلاد إلى التماهي مع قيم التنوع والتسامح. وهذا أمر لا يمكن إنكاره. وآمل حقاً بأن نتخذ القرار الصحيح”.
وتظاهر 250 ألف شخص على الأقل، السبت، في فرنسا ضد اليمين المتطرف الذي يبدو في موقع قوة مع اقتراب موعد انتخابات تشريعية مبكرة دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يحاول معسكره استعادة زمام المبادرة بوعود بتعزيز القوة الشرائية.
وكانت نقابات وجمعيات وأحزاب يسارية قد دعت إلى “مد شعبي” لدرء فوز جديد يتوقع أن يحققه حزب التجمع الوطني في جولتي الانتخابات التشريعية، بعد تفوقه الأحد الماضي في الاستحقاق البرلماني للاتحاد الأوروبي، في تطور دفع رئيس البلاد إلى حل الجمعية الوطنية.
وأكد بطل مونديال 2018 وهداف مونديال 2022، أن “كيليان مبابي ضد التطرف وضد الأفكار المسببة للانقسام. لدينا الفرصة لاختيار مستقبل بلدنا. هذه مهمة بالغة الأهمية. قد يكون هناك الكثير من الشباب الذين لا يدركون أهمية الوضع… لاسيما عندما تنظر إلى نسبة الامتناع عن التصويت، سواء كان ذلك في الريف أو في الضواحي”.
وتعتبر فرنسا مرشحة بقوة للفوز بكأس أوروبا.. وفي هذا الصدد قال مبابي: “أريد أن يكون فخوراً بارتداء قميص بلدي في 7 يوليو (بعد ربع النهائي والجولة الثانية من الانتخابات). لا أريد أن أمثل دولة لا تتوافق مع قيمي وقيمنا”.
وشدد اللاعب المولود لأب كاميروني وأم من أصول جزائرية: “يجب ألا نختبئ. يقول الناس في كثير من الأحيان إنه لا ينبغي لنا الخلط بين كرة القدم والسياسة، لكن عندما تكون في مثل هذه المواقف، فإن الأمر مهم للغاية، وأكثر أهمية من مباراة” الإثنين ضد النمسا.
فرانس برس
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