فيديو.. هبوط اضطراري لطائرة مصرية بعد وفاة قائدها “في الجو”

تعرض ركاب طائرة متجهة من القاهرة، عاصمة مصر، إلى مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية لموقف غير متوقع. تم الإعلان عبر مكبرات الصوت داخل الطائرة أن مسار الرحلة سيتغير بسبب وفاة قائد الطائرة أثناء الرحلة في الأجواء.

تم توثيق الموقف بتسجيل فيديو يظهر مساعد الطيار وهو يخبر الركاب ببالغ الحزن عن وفاة قائد الطائرة، الكابتن حسن عدس، المصري الجنسية.

تم تغيير مسار الرحلة وأجبرت الطائرة على الهبوط الاضطراري في جدة. أعلن مساعد الطيار قائلاً: “نأسف لتغيير مسار الرحلة والهبوط في مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، بسبب وفاة كابتن حسن، الذي كان صديقًا وأخًا لي”.

لا يزال سبب الوفاة غير معروف، ولكن طبيبًا نشر تغريدة تضم صورة للقائد عدس وأشار إلى وجود تشوهات في ذراعيه قائلاً: “رحمة الله عليه… يظهر سبب الوفاة من خلال تشوهات ذراعيه بوجود ورم صفراوي (Xanthomas)، مما يشير إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول لديه”.

وأضاف: “أنصح أقاربه، سواء الإخوة أو الأخوات، بإجراء فحص لمستوى الكوليسترول بصورة منتظمة، حتى لو كانوا أشخاصًا صغارًا”.

يجدر بالذكر أن الكابتن حسن عدس هو قائد طائرات A320 في شركة سكاي فيجن المصرية، ويتمتع بخبرة واسعة في مجال الطيران، وفقًا لما ذكره موقع “القاهرة 24”.

وقد أعرب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لحادث الوفاة المفاجئ، وقدموا تعازيهم الحارة لعائلته.

🎥 | شاهد … لحظة الإعلان عن وفاة قائد طائرة خلال رحلته من #القاهرة إلى #الطائف، وتغيير مسار الرحلة الى

مطار الملك عبدالعزيز بـ #جدة. pic.twitter.com/orl3AqyTkk — عناوين الطائف (@taif_an) June 16, 2024

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