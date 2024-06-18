ديشامب: إصابة مبابي مزعجة.. وأفسدت فرحتنا

أثار ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي المخاوف بشأن حالة كيليان مبابي قائد الديوك بعد إصابته أمام النمسا مساء الإثنين في يورو 2024. وأكد ديشامب عبر قناة tf1 الفرنسية “نعم لقد تعرض مبابي لكسر في الأنف، حالته لا تبدو جيدة، ننتظر ما سيحدث، لقد أفسدت الإصابة فرحتنا الليلة”.

وأضاف “رغم أنها إصابة في الأنف، لكنها مزعجة”.من جانبها ذكرت شبكة “راديو مونت كارلو” أنه وفقا لمصدر داخل الجهاز الطبي لمنتخب فرنسا، فإنه لا يوجد بروتوكول معين للتعامل مع هذه الإصابة.

وأشارت إلى أن هناك ترقبا بشأن تشخيص إصابة مبابي ويبقى القرار النهائي للاعب والطبيب.

وختمت بأن مبابي سيتوجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وأشعة ضوئية لتشخيص الإصابة.

وشهدت الدقيقة 85 من المباراة ارتقاء مبابي لكرة عرضية برأسه لكنه اصطدم بالمدافع النمساوي كيفن دانسو ليسقط كيليان غارقا في دمه.

ونزف كيليان (25 عاما) من أنفه، ليغادر الملعب في الدقيقة 90، وشارك بدلا منه أوليفييه جيرو.وفاز منتخب فرنسا على النمسا بهدف ذاتي سجله ماكس ووبر بالخطأ في مرماه بالدقيقة 38.

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