حملة أمنية موسعة لضبط تجار الألعاب النارية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة من تحقيق النجاحات التالية خلال حملاتها الواسعة لضبط المخالفات:

– تم ضبط مالك محل ألعاب في منطقة قسم شرطة السلام أول، حيث عُثر بحوزته على كمية من الألعاب النارية بأشكال وأحجام متنوعة.

– تم ضبط بائع متجول في منطقة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، حيث عُثر بحوزته على كمية من الألعاب النارية بأشكال وأحجام متنوعة.

– تم ضبط عامل في منطقة قسم شرطة عين شمس، حيث عُثر بحوزته على كمية من الألعاب النارية بأشكال وأحجام متنوعة.

– تم ضبط عامل في منطقة قسم شرطة المقطم، حيث عُثر بحوزته على كمية من الألعاب النارية بأحجام متنوعة.

– تم ضبط ربة منزل وعامل في منطقة قسم شرطة الشروق، حيث عُثر بحوزتهما على كمية من الألعاب النارية بأشكال وأحجام متنوعة.

تمثل هذه الإجراءات الناجحة جزءاً من الجهود المستمرة لضمان سلامة المواطنين والحد من استخدام وتداول الألعاب النارية غير المشروعة.

– ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعُثر بحوزتهم على «مليون و55 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام».

– ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وعُثر بحوزته على «كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام». وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.