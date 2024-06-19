مصر.. ضبط طالب يزعم تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر «واتساب»

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، جرى ضبط طالب يدعي قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادي، من خلال إدارته لمجموعة عبر واتساب.

وأشارت إلى أن المتهم جرى ضبطه وبحوزته هاتفي محمول، وبفحصهما فنيا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، واعترف بارتكاب الواقعة وهي قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادي، من خلال إدارته لمجموعة عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب.

الوطن نيوز