لجنة الطوارئ الصحية بولاية الخرطوم تنعى الدكتور عمر السيد

قال تعالى (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

يُرْزَقُونَ ) – تنعي لجنة الطوارئ الصحية بولاية الخرطوم المغفور له باذن الله تعالى الشهيد د.عمر السيد مصطفى طبيب عمومي والمدير الطبي المكلف لمستشفى أم ضوا بان والذي استشهد إثر الرصاص الغادر من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة بمنزله وذلك في يوم الاحد أول ايام عيد الاضحى المبارك للعام 1445 هجرية.

اصيب على إثر ذلك العدوان البربري الغاشم والمعتاد من تلك المليشيا المتمردة ثلاثة من اخوة الدكتور عمر وهم بحالات صحية حرجة وذلك اثناء دفاعهم عن انفسهم وممتلكاتهم من نهب وسرقة المليشيا المتمردة سائلين المولى سبحانه وتعالى لهم الشفاء العاجل.