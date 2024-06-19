جرائم وحوادث

أطباء السودان: استهداف الأبرياء وخاصة العاملين في القطاع الصحي هو عمل مستهجن وغير مقبول

2024/06/19
طبيب
قالت شبكة أطباء السودان بأنها تستنكر بشدة المحاولات المستميتة من قوات الدعم السريع والقوى المعاونة لها لصناعة مبررات واهية لهذه الجرائم واختلاق صلات عسكرية للضحايا المدنيين.
– استهداف الأبرياء وخاصة العاملين في القطاع الصحي هو عمل مستهجن وغير مقبول بأي حال من الأحوال
– ندعو كل السلطات الفاعلة بما فيها الإقليمية والدولية إلى إدانة هذه الانتهاكات التي تمارسها قوات الدعم السريع والقوات الموالية لها.
– نعبر عن تضامننا العميق مع أسر الضحايا ونطالب كل الجهات ذات الصلة باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة العاملين في المجال الصحي.
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الجزيرة – السودان

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