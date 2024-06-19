جرائم وحوادث
أطباء السودان: استهداف الأبرياء وخاصة العاملين في القطاع الصحي هو عمل مستهجن وغير مقبول
قالت شبكة أطباء السودان بأنها تستنكر بشدة المحاولات المستميتة من قوات الدعم السريع والقوى المعاونة لها لصناعة مبررات واهية لهذه الجرائم واختلاق صلات عسكرية للضحايا المدنيين.
– استهداف الأبرياء وخاصة العاملين في القطاع الصحي هو عمل مستهجن وغير مقبول بأي حال من الأحوال
– ندعو كل السلطات الفاعلة بما فيها الإقليمية والدولية إلى إدانة هذه الانتهاكات التي تمارسها قوات الدعم السريع والقوات الموالية لها.
– نعبر عن تضامننا العميق مع أسر الضحايا ونطالب كل الجهات ذات الصلة باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة العاملين في المجال الصحي.
الجزيرة – السودان
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