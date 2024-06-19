هزائم الجنجويد المتلاحقه وكسر شوكة هجماتهم الإنتحارية التي تؤكد بؤسهم وأحباطاتهم المتلاحقة وهم يبحثون عن إنتصار زائف يرضي غرور من تبقى منهم ومقتل قياداتهم هو أكبر دليل على أن الجيش السوداني وبعد أكثر من عام لحرب إستنزاف تعرض لها هو الأقوى عسكريا وأستخباراتياً والأكثر تماسكاً إبتداءاً من قياداته حتى قواعده..

لتؤكد كل المؤشرات والمعطيات والبينات أن إنتصار قواتنا المسلحة في هذه الحرب أمر حتمي ومحسوم بإذن المولى..

#ام_وضاح