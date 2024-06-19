رأي ومقالات
المؤشرات والمعطيات والبينات أن إنتصار قواتنا المسلحة في هذه الحرب أمر حتمي
هزائم الجنجويد المتلاحقه وكسر شوكة هجماتهم الإنتحارية التي تؤكد بؤسهم وأحباطاتهم المتلاحقة وهم يبحثون عن إنتصار زائف يرضي غرور من تبقى منهم ومقتل قياداتهم هو أكبر دليل على أن الجيش السوداني وبعد أكثر من عام لحرب إستنزاف تعرض لها هو الأقوى عسكريا وأستخباراتياً والأكثر تماسكاً إبتداءاً من قياداته حتى قواعده..
لتؤكد كل المؤشرات والمعطيات والبينات أن إنتصار قواتنا المسلحة في هذه الحرب أمر حتمي ومحسوم بإذن المولى..
#ام_وضاح
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة