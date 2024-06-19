رأي ومقالات
الميليشيا تقاتل بدون أخلاق وتستفيد من أخلاق الجيش كنقطة ضعف لشن هجومها عليه
الثابت أن هذه الميليشيا تقاتل بدون أخلاق وتستفيد من أخلاق الجيش كنقطة ضعف لشن هجومها عليه ، فأي انتصار حققته الميليشيا كان على حساب المواطنين وأي هزيمة تعرض لها الجيش كانت خوفاً على أرواح المواطنين ،
وهنا أذكر معركة الدفاع الجوي بالعمارات التي رفض الجيش وضع قناصة في أسطح أبراج حي النصر السكني بإعتباره حي مكتظ بالمواطنين ، جاء الدعامة ونصبوا أسلحتهم فوق البنايات ودكوا مقر الدفاع الجوي بكافة الأسلحة مستفيدين من أخلاقيات الجيش في إدارة المعركة ..
حسبو البيلي
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