الثابت أن هذه الميليشيا تقاتل بدون أخلاق وتستفيد من أخلاق الجيش كنقطة ضعف لشن هجومها عليه ، فأي انتصار حققته الميليشيا كان على حساب المواطنين وأي هزيمة تعرض لها الجيش كانت خوفاً على أرواح المواطنين ،

وهنا أذكر معركة الدفاع الجوي بالعمارات التي رفض الجيش وضع قناصة في أسطح أبراج حي النصر السكني بإعتباره حي مكتظ بالمواطنين ، جاء الدعامة ونصبوا أسلحتهم فوق البنايات ودكوا مقر الدفاع الجوي بكافة الأسلحة مستفيدين من أخلاقيات الجيش في إدارة المعركة ..

حسبو البيلي

