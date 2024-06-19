تصريح عبدالله حمدوك حول دعوته لمجلس الأمن لاستخدام آلياته في حال انهيار الدولة السودانية يكشف لك أن جماعة تقدم لا سقف لعمالتهم وعدائهم ضد السودان، يرغب حمدوك وأسياده في أن تنهار الدولة وبالطبع يقصد بآليات مجلس الأمن التدخل المباشر تحت البند السابع، هذه أوهام وأحلام العميل حمدوك لكن أكثر ما تعجبت له هو حديثه عن ٢٥ أكتوبر وقد نسي أنه عاد بعدها موقعا مع العساكر في يوم ٢١ نوفمبر، عميل بلا ذاكرة وكيف تكون له ذاكرة وهو بوق لأسياده في الإمارات.

هشام عثمان الشواني

