مكي المغربي: هل تابعتم العار الذي ظهر في تبرير أسماء محمود طه

قالها و “الإيمان الدرامي” يشع من عينيه، “الأستاذ مدرسة متفردة”، جائته أسرة من الأحباب قالوا له انصحنا كيف نربي أولادنا؟ قال لهم “ما تغلطوا قدامهم”. قالها ومد بصره بعيدا في حب و شوق للأستاذ المبعوث له بالرسالة الثانية، ثم نبض داخله شيطان الزندقة وكراهية الاسلاميين وانقلب وجهه للاستخفاف واللؤم السياسي كالعادة في كل نقاش، طبعا انتو في الوهابية ما بتعترفوا بالتأملات دي (يشير إلى خلفيتي السلفية-والحمد لله). قلت له، أبدا، لماذا ننكر صحة هذه النصيحة؟ نستفيد منها جدا، خاصة وأن القصد التربية بالقدوة وفعل الصواب في العلن ليكون منهجا؟ صحيح؟ قال نعم. وهذا عام للمجتمع بفعل الصواب واظهاره وتعليم الناس له بالقدوة الظاهرة وليس الكلام والتنظير فقط؟ صحيح؟ قال نعم!

قلت له: إذا قصة زول يصل لمرحلة ما ويخلي الصلاة أمام الناس ويكون عندو صلاة خاصة لا يعرفها أحد ما واردة، ولهذا السبب لم يترك الرسول الكريم الصلاة (التي يسميها محمود صلاة الحركات) حتى مات، رغم أن الرسول هو أوصل الواصلين و”لكن محمود طه تركها” وترك بذلك فعل الصواب، وهو ينصح أب وأم بفعل الصواب ليقتدي أبناؤهم. طيب لو الأب وصل إلى الأصالة حسب مذهب محمود طه، يترك الصلاة وفق رسالة محمود أم يواصل بنصيحة محمود؟!

الحمد لله على التوجه الاسلامي والإيمان بالشريعة الاسلامية، الحمد لله ثم الحمد لله.

هل تابعتم العار الذي ظهر في تبرير أسماء محمود طه لقتل المليشيا للسودانيين ونهب أموالهم حتى لا يعود الكيزان؟ هل تابعتم تبرير القراي لمجزرة ود النورة، التي سفك فيها الدعم السريع 250 مسلما.

لا تزيفوا الحقيقة الماثلة، هذه الحرب أساسها في التمويل والتحريض والتخطيط والتبرير “ضرب التوجه الاسلامي” والذين ينهبون ويقتلون الآن يعتمدون على شعارات التحريض ضد الاسلاميين التي رفعها أعداؤهم، وعليه من يستمر في التحريض والتعريض -مهما كان موقعه- هو في صف الجنجويد والزنادقة أعداء الدين والوطن، وإن أقسم على غير ذلك، قولا واحدا .. إلا إذا تاب وأعلن ندمه.

سحقا وذما وغما لمن يردد نفاقا واستدراجا (دايرين اسلاميين ما ظاهرين) .. وفقني الله لرفض هذا الفخ أربع سنوات .. اللهم اجعلني ظاهرا بالحق على الخلق، وافضح أهل التلون والزيغ والنفاق، ومن شايعهم وأقر باطلهم.

(وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ)

التوجه الاسلامي نعمة ومن ينكر النعمة ويجحدها تزول منه .. وأما بنعمة ربك فحدث .. أدعو أي اسلامي يظهر ويعلق ويقترح ماذا نفعل لزيادة الظهور والحديث بنعمة ربنا علينا ونقمته على الزنادقة حلفاء الجنجويد .. ومن يساوي بينهم وبين أهل الشريعة.

مكي المغربي