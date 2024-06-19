🔴 خلافات بين عبدالرحيم دقلو وابناءه والقوني وأسرة آل دقلو

خلافات حادة داخل أسرة آل دقلو،

الخلافات بين عبدالرحيم دقلو وابناءه و القوني وموسى حمدان دقلو، والخلافات مالية بحتة، حيث طالبهم عبدالرحيم بتوجيه الأموال للأسلحة والعتاد الكلاسيكي رغم فشل ثلاث صفقات مع بيلا روسيا وبعض الشركات الروسية، وأيضاً صرفها على الإدارات الأهلية لجلب مزيد من المرتزقة، بينما القوني وموسى يحاولون الحفاظ على ما تبقى من ثروة آل دقلو لأنفسهم، والاكتفاء بالصرف الذي بات محدوداً على الاعلام والنشطاء، وعلى الأسلحة التي يسموها نوعية وهي مُسيرات عديمة الفعالية.

ميلشيات الدعم السريع تمر بأضعف حالاتها، وسيأتون طالبين التفاوض أو الهدنة بشتى الوسائل والذرائع، لالتقاط الأنفاس ومحاولة إدارة وترتيب النقص في الأفراد والعتاد.

البعشوم