كلمة واحدة ادعو ابنائنا في المقاومة الشعبية في محاور -الدبة /الولاية الشمالية -المعاقيل/شندي -غرب سنار-الفاو /القضارف -شمال النيل الأبيض -ادعوهم في كردفان وفي كل مكان بالانضمام للقوات المشتركة والتى ارجو ان تكمل تخلقها الجاري في قوة وطنية واحدة تذوب فيها كل القوات العسكرية للحركات المسلحة وذلك بإكمال مسيرة تحرير السودان تحت راية واحدة وقيادة واحدة وتشكيل عسكري واحد حيث ينتهي تعدد الحركات والمقاومة وتثمر نواة المشتركة عن قوة واحدة متحالفة مع الجيش لإكمال تحرير الأرض من دنس المرتزقة وحماية العرض والأرواح والممتلكات

لقد حقق ابنائنا في القوة المشتركة بالصمود والبسالة في شمال دارفور -الفاشر-ما يجعل الانتماء لهم نصر وفخر للسودان والوحدة تعني أن تتكامل القوات هنا وهناك حيث يبدأ تحرير السودان من دارفور ويكتمل في الجزيرة مرورا بكردفان والخرطوم مع تنظيف كل جيوب التمرد في كل مكان من السودان

بعد اكتمال عملية النصر الكبير بالقضاء على المرتزقة يتم استئناف الترتيبات الأمنية بإلحاق القوة المشتركة بالقوات المسلحة دعما للجيش الواحد الذي يمثل الشعب الواحد ولا نامت أعين المرتزقة الجنجويد!!

#لا صوت يعلو صوت المشتركة-العبارة للرفيق عمار ادم#

بقلم بكري المدنى