رأي ومقالات
حمدوك الرئيس الحالي للذراع السياسي للمليشيا (تقدم) كان قد وافق على إعادة تعيينه من قبل (الإنقلابي) البرهان
الغريبة أن زعيم مليشيا آل دقلو الإماراتية المتمردة المجرمة الإرهابية الهالك نفسه و في أحد لقاءاته الموثقة و بشفافية قال بالنص :
حمدوك كان متفق معنا على قرارات 25 اكتوبر 2021 !!
و الغريبة أن حمدوك الرئيس الحالي للذراع السياسي للمليشيا (تقدم) كان قد وافق على إعادة تعيينه من قبل (الإنقلابي) البرهان رئيساً للوزراء و استمر في المنصب لمدة شهرين قبل أن يقدم إستقالته !!
(يبدو أن الشربوت كان ظابط شديد)
حاج ماجد سوار
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