الغريبة أن زعيم مليشيا آل دقلو الإماراتية المتمردة المجرمة الإرهابية الهالك نفسه و في أحد لقاءاته الموثقة و بشفافية قال بالنص :

حمدوك كان متفق معنا على قرارات 25 اكتوبر 2021 !!



و الغريبة أن حمدوك الرئيس الحالي للذراع السياسي للمليشيا (تقدم) كان قد وافق على إعادة تعيينه من قبل (الإنقلابي) البرهان رئيساً للوزراء و استمر في المنصب لمدة شهرين قبل أن يقدم إستقالته !!

(يبدو أن الشربوت كان ظابط شديد)

حاج ماجد سوار

