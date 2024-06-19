عندي صديقي جنجويدي كان يتفاخر في بداية الحرب بشرب الماء البارد وسكنى العمارات التي هجرها سكانها الكيزان والجلابة ! و يعرض علي خدماته لتفقد بيتنا في الخرطوم نسبة لحريته في التنقل و يحدثني عن مروره على ابن أخيه في مصفاة الجيلي للتزود من الوقود بشكل راتب.

طالت الحرب ، فأصبح يكلمني من جبل أولياء ثم قندهار . ما زال يتراجع الى بابنوسة و الفاشر و الآن يشرب الماء في هجير مليط و يشتاق للعمارات الباردة.

يحدثني عن إقتراب الحرب من أسرته و أنه يحارب الآن لحمايتهم لأن “الزرقة” لن يرحموهم.

من المفيد متابعة الحرب من وجهة نظر جنجويدية . حملوا الحرب الى ديار أخرى ثم عادوا بها إلى ديارهم. كل الذين تمردوا على الدولة أخذتهم النشوة المؤقتة ثم عادوا الى أهلهم بالوبال و الثبور.

كثير من الأسر التي سكنت شارع الستين في بداية الحرب ، نزحت عائدة الى الديار و تستعد للمغادرة الى تشاد و لا وصمة ذلك ، فهم من الشتات و الى الشتات .

و كانت المحاولة تستحق هذه التضحيات كما يرون.

كل عام و أنت في بادية الشتات يا صديقي .

و ما زال باب التوبة مفتوحا أمام الله ، لكن المشتركة قد لا تعفو عنك ، فخذ حذرك !

كتب

عمار عباس