متابعة الحرب من وجهة نظر جنجويدية.. حملوا الحرب الى ديار أخرى ثم عادوا بها إلى ديارهم
عندي صديقي جنجويدي كان يتفاخر في بداية الحرب بشرب الماء البارد وسكنى العمارات التي هجرها سكانها الكيزان والجلابة ! و يعرض علي خدماته لتفقد بيتنا في الخرطوم نسبة لحريته في التنقل و يحدثني عن مروره على ابن أخيه في مصفاة الجيلي للتزود من الوقود بشكل راتب.
طالت الحرب ، فأصبح يكلمني من جبل أولياء ثم قندهار . ما زال يتراجع الى بابنوسة و الفاشر و الآن يشرب الماء في هجير مليط و يشتاق للعمارات الباردة.
يحدثني عن إقتراب الحرب من أسرته و أنه يحارب الآن لحمايتهم لأن “الزرقة” لن يرحموهم.
من المفيد متابعة الحرب من وجهة نظر جنجويدية . حملوا الحرب الى ديار أخرى ثم عادوا بها إلى ديارهم. كل الذين تمردوا على الدولة أخذتهم النشوة المؤقتة ثم عادوا الى أهلهم بالوبال و الثبور.
كثير من الأسر التي سكنت شارع الستين في بداية الحرب ، نزحت عائدة الى الديار و تستعد للمغادرة الى تشاد و لا وصمة ذلك ، فهم من الشتات و الى الشتات .
و كانت المحاولة تستحق هذه التضحيات كما يرون.
كل عام و أنت في بادية الشتات يا صديقي .
و ما زال باب التوبة مفتوحا أمام الله ، لكن المشتركة قد لا تعفو عنك ، فخذ حذرك !
كتب
عمار عباس
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