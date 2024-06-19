محمد كاكا ديبي يعلق على الانفجارات الذي هزت أرجاء إنجمينا

في أول تعليق له حول الانفجارات التي هزت أرجاء العاصمة التشادية إنجمينا، علق الرئيس التشادي، محمد كاكا إدريس ديبي، بالقول: «حريق في مستودع الذخائر في معسكر الاحتياطي الاستراتيجي، تسبب في أضرار بشرية ومادية. السلام لأرواح الضحايا، وخالص العزاء للأسر المكلومة والشفاء العاجل للمصابين. سيتم فتح تحقيق لتحديد الأسباب وتحديد المسؤوليات».

يذكر أن محمد كاكا ديبي، أصدر نهار أمس أوامره بتعبئة استثنائية ومنسقة لجميع قوات الأمن الداخلي؛ لضمان سلامة السكان وحفظ ممتلكاتهم في جميع أنحاء البلاد.

صحيفة السوداني