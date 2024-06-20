كشف ملابسات تداول فيديو «تيك توك» يتضمن ادعاء ناشره التضرر من رجال الشرطة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق “تيك توك” يتضمن ادعاء أحد الأشخاص بتضرره من رجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة، بزعم محاولتهم إلقاء القبض عليه بدون وجه حق.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 الجاري، تم ضبط أحد الأشخاص – المعروف بوجود سوابق جنائية لديه – وبحوزته كمية كبيرة من أقراص عقار التامول المخدر وسلاح أبيض. وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وأنه حصل عليها من أحد العناصر الجنائية، وهو ناشر مقطع الفيديو، الذي سبق اتهامه في 18 قضية، أبرزها الاتجار بالمخدرات.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم المضبوط على ذمة التحقيق وضبط وإحضار الشخص الظاهر في مقطع الفيديو.

وفي تاريخ 18 الجاري، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص المذكور في منطقة أوسيم، وبحوزته عدد من أقراص عقار التامول المخدر. وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار وقيامه بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه لعرقلة جهود رجال الشرطة في ملاحقته وضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بوابة الأهرام