التحفظ على السائق.. قرارات مهمة للنيابة العامة في واقعة مشجعتي الأهلي

فتحت النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقات موسعة في واقعة حادث دهس نورهان ناصر ونرجس صلاح، مشجعتَي النادي الأهلي، أثناء خروجهما من استاد برج العرب عقب مباراة فريقي الاتحاد السكندري والنادي الأهلي مساء الثلاثاء.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دهس لفتاتين من مشجعي النادي الأهلي أثناء عبورهما الطريق أمام استاد برج العرب.

وتبين من الفحص أن سيارة دهست كلًا من نورهان ناصر عبد المقصود، 20 سنة، ونرجس صلاح حسن، 20 سنة، أثناء عبورهما الطريق بعد المباراة المذكورة. وقد تم نقلهما إلى مستشفى العامرية العام، إلا أنهما فارقتا الحياة.

استمعت النيابة اليوم الأربعاء لأقوال السائق المتسبب في الحادث، والذي أشار إلى أنه فوجئ بالفتاتين أثناء عبورهما الطريق ولم يتمكن من تفاديهما. وقررت النيابة التحفظ عليه وطلبت إجراء تحليل مخدرات له.

كما أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محل الحادث، واستجواب شهود العيان حول الواقعة.

بوابة الأهرام