ألمانيا تلغي مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان السابق

أعلن مكتب المدعي العام في ميونيخ، الأربعاء، لوكالة “رويترز” أن السلطات الألمانية ألغت مذكرة اعتقال صادرة بحق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق، رياض سلامة، لأسباب فنية، لكنها مستمرة في تحقيقاتها بشأنه مع بقاء أصوله المالية مجمدة.

رياض سلامة، البالغ من العمر 73 عامًا، شغل منصب حاكم مصرف لبنان لمدة 30 عامًا حتى يوليو 2023. وأفادت مصادر في لبنان لوكالة “رويترز” بأن ألمانيا أصدرت مذكرة اعتقال بحقه خلال الأشهر الأخيرة من توليه منصبه، بتهم تتعلق بالفساد.

وأكدت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في ميونيخ، الأربعاء، أن مذكرة الاعتقال أُلغيت في 10 يونيو، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة. وأضافت أن إلغاء المذكرة جاء بعد استئناف من المدعى عليه، وبسبب عدم شغله لمنصب حاكم المصرف المركزي، مما يعني أنه “لم يعد هناك خطر من إخفاء أدلة متعلقة بهذه الوظيفة”.

وأوضحت أن المحكمة الإقليمية في ميونيخ “أكدت الشكوك الملحة بشأن المخالفات المنسوبة إلى المدعى عليه”.

رفض رياض سلامة التعليق على هذا التطور عندما طلبت “رويترز” تعقيبه.

يجري التحقيق مع رياض سلامة وشقيقه رجا في لبنان وفي خمس دول أوروبية على الأقل بتهم تتعلق بالاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي اللبناني وغسل الأموال في الخارج، لكن الشقيقين ينفيان هذه التهم.

وأكدت ألمانيا في فبراير شباط إجراء تحقيقات بشأن سلامة وشقيقه تتعلق بغسل الأموال، وأصدرت مذكرة اعتقال.

وقال مكتب المدعي العام في ميونيخ، في فبراير، إنه صادر أيضا ثلاثة عقارات تجارية في ميونيخ وهامبورغ بقيمة إجمالية حوالي 28 مليون يورو، وأسهم تبلغ قيمتها حوالي سبعة ملايين يورو في شركة عقارية مقرها دوسلدورف في إطار القضية.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام، الأربعاء، إن المكتب رفض الاستئناف الذي تم تقديمه ضد أمر مصادرة الممتلكات باعتبار أنه “بلا أساس”، مضيفة أن الأمر يعود إلى يوم 26 يناير 2023.

وأكدت القاضية اللبنانية، هيلانة إسكندر، التي اتهمت سلامة في قضية منفصلة في لبنان وتتابع التحقيقات الأجنبية الجارية بشأنه، الأربعاء، أن مذكرة الاعتقال ألغيت لكن التحقيق الألماني في قضية سلامة سيظل مستمرا.

ولا يزال سلامة يواجه مذكرة اعتقال في فرنسا في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس أموالا عامة، بالإضافة إلى نشرة حمراء من الانتربول لإلقاء القبض عليه.

رويترز