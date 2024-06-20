ستة غرقى قبالة السواحل الإيطالية بعد تحطّم قارب

أكد خفر السواحل الإيطاليون، انتشال ست جثث بعد غرق قارب يقل مهاجرين هذا الأسبوع قبالة السواحل الجنوبية، مع إعلان فقدان أكثر من 60 شخصاً كانوا على متنه، بينهم العديد من الأطفال.

تم إنقاذ 12 شخصاً بعد غرق القارب على بعد حوالي 120 ميلاً بحرياً قبالة سواحل كالابريا صباح الاثنين، إلا أن واحدة من الناجين توفيت بعد الوصول إلى البر. وأفادت وكالة “أنسا” الإيطالية أن المتوفاة عراقية الأصل وتبلغ من العمر 25 عاماً.

أوضح خفر السواحل أنهم يواصلون تمشيط المنطقة بحراً وجواً. وقالوا: “بعد عمليات البحث التي أجريناها حتى الآن، عُثر على ست جثث”، وهي لأربعة رجال وامرأتين، وفقًا لما ذكرت “أنسا”.

تساعد منظمة “أطباء بلا حدود” الناجين الذين أفادوا بفقدان 66 شخصاً بعد تحطم القارب، بينهم 26 طفلاً على الأقل، لا تتجاوز أعمار بعضهم بضعة أشهر.

وأفادت وسيطة المنظمة شاكيلا محمدي، الثلاثاء، بأن الأشخاص الذين تم إنقاذهم «في حالة صدمة وألمهم واضح».

وقالت: «تحدّثت إلى شاب فقد صديقته». وأضافت: «يعتقد أن عائلات أفغانية بأكملها لقيت حتفها. غادروا تركيا قبل ثمانية أيام، وبقيت المياه تتسرب إلى قاربهم على مدى ثلاثة، أو أربعة أيام. أخبرونا أنهم سافروا بلا سترات نجاة، وأن بعض القوارب لم تتوقف لمساعدتهم».

وعُثر على عشر جثث في قارب مهاجرين تحطّم الاثنين قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وفق مجموعة «ريسكيوشيب» الألمانية.

ولقي نحو 3155 مهاجراً حتفهم، أو فقد أثرهم في البحر الأبيض المتوسط، العام الماضي، وفق منظمة الهجرة الدولية.

ولقي أكثر من ألف حتفهم، أو سجّلوا في عداد المفقودين هذا العام.

صحيفة الخليج