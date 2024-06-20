جرائم وحوادث
أطباء السودان: القصف المدفعي الذي نفذته قوات الدعم السريع على كرري ومستشفى النو تسبب بمقتل إثنين
قالت شبكة أطباء السودان بأن القصف المدفعي الذي نفذته قوات الدعم السريع على كرري ومستشفى النو تسبب بمقتل إثنين من المواطنين وإصابة أكثر من 20 شخص.
– نؤكد أن الإصابات لا زالت تتوافد إلى مستشفى النو التي لم تسلم من القصف ومن المتوقع ارتفاع عدد المصابين والقتلى
– ندعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر أثناء القصف المدفعي والبقاء في مواقع آمنة للحفاظ على سلامتهم من المقذوفات.
الجزيرة – السودان
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