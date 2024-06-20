بركة ساكن: حملة الشيطنة والكذب والتزوير التي يقوم بها منسوبي قحت، تهدف لاسكات الاصوات التي تشير الي جرائم الجنجويد

“لا تحتاج المواقف الاخلاقية الي تبرير، الا لمن يفتقرون اساسا للاخلاق”

وفي عهد الانحطاط السياسي الذي نعيش فيه، يحاول بعض ابواق الاعلام نشر هذا الانحطاط ليسود. ويصبح هو المعتاد، ولهذا لن نتوقف عن فضحهم وتعريتهم ومحاربتهم الكلمة بالكلمة والرأي بالرأي الاخر والتفنيد، كما يجب ان يفعل الرجل الشريف،

ولكن الكذب والتدليس هو من سمات من يفتقرون الي شرف الخصومة واصالة الموقف وقبل كل ذلك البوصلة الاخلاقية. ان ثمن وتكلفة انحطاطهم هذا هو مزيد من معاناة السودانيين وعذابهم وحملة الشيطنة والكذب والتزوير وخلط المواقف التي يقوم بها منسوبي قحت، تهدف لاسكات الاصوات التي تشير الي جرائم وانتهاكات الجنجويد الذين يحاولون التغطية على افعالهم وجرائمهم. وهذا ما لن ينجحوا فيه وسنظل نرفع صوتنا ونشير الي ما هو، اينما كان.

لقد قلت من قبل:

“أنا ضد تجريم قحت او تقدم أو أية جهة مدنية

لا تحمل السلاح: واختلف مع قحت واختلف مع تقدم مدنيا بالرأي والرأي الآخر

ولكن أظل ويظلون تحت مظلة الاحترام

ولا تخوين لصاحب رأي”.

وأنا ما زلت على رأيي وبالطبع لن أغيره في أحد الأيام، لأن حرية الرأي والرأي الآخر هي مبدأ يمثل قناعتي الاساسية في مساحة العمل العام والدفاع عن حق التعبير للجميع هو دفاع عن حقي الشخصي قبل الاخرين، وهذا امر يستعصى فهمه على ابواق التدليس والكذب الذين يهربون من مواجهة المواقف، والاراء، بالاختلاق والتدليس ومحاولة تغبيش وعي الناس.

وايضا قلت:

“كل قطرة دم سُفكت في بلادنا، طوال هذه الحرب يتحمل وزرها الجنجويد وقحت”.

وهاتان المقولتان ليستا متناقضتين في سياق الأحداث المتجددة والجرائم التي تحدث كل يوم في بلادنا، والمواقف التي تتضح أيضاً بعد أن تموهت بالنفاق لفترة طويلة. بل هي تقرير للواقع بعد كل ما تكشف من سعي قحت لتبرير جرائم الجنجويد والتغطية عليها والتي وصلت لدرجة تبني وترديد روايات الجنجويد في تبرير هجماتهم على قرى الجزيرة الامنة. وقائمة قحت تطول

مقولتي الأولى قلتها حين كانت قحت تغطي موقفها الحقيقي من الجنجويد، ودائما ما اقول لنفسي عسى ولعلى، ربما وقد يكون …

ومقولتي الثانية قلتها بعد أن ثبت لدي أن قحط شريك اجرامي للجنجويد في جرائمهم،

شريك بالتبرير والتسويق والتمكين لمزيد من الجرائم.

يكفي أنهم لا يدينون الا بخجل مجازر الجنجويد، حتى في مساقط رؤوسهم

يكفي أنهم أسكتوا ممثل المزارعين إبراهيم الدارفي في مؤتمر تقدم التأسيسي علناً أمام الكاميرات.

يكفي التسريب الصوتي لسيدة عضو تنسيقية تقدم الذي وضحت فيه فلسفة حزبها في تأييد الجنجويد وتسطيح الجرائم ضد الإنسانية التي يقوم بها حلفاء حزبها الجنجويد، يكفي سكوتهم المخجل وتبريرهم لقتل المواطنين في النورة، وغير ذلك.

والقائمة تطول!

لن نصادر عليهم اراءهم ولكن لن يسكتوا اصواتنا عن فضحها وتعريتها ولن نسمح لهم بان يخدعوا شعبنا مرة اخرى ليمكنوا الجنجويد فوق رقابنا. وبالطبع لا تخيفني تلك الشتائم والاتهامات اللزجة بالكوزنة، فهذه مفضوحة ولكن العار كل العار على من باع ذمته وضميره وشعبه ليلبس كدمول الجنجويد ويحمل راية الدفاع عنه.

نعم للسلام

نعم للحوار وتبا للقتلة وسحقا للمجرمين

بركة ساكن