ام وضاح: الرهيفة تنقد

ما صدح به مندوب السودان الحارث بالأمس هو كنا ننادي به والحرب التي تشنها الإمارات عبر سماسرة الحروب الإقليميين والدوليين بشراء الذمم لعرب الشتات والمرتزقة والخونة والعملاء بالداخل والخارج كان لابد لها من تصل الى هذه المواجهة التي لم نكن نعلم لها مبرراً يجعلها تتأخر كل هذا الوقت ، والكل ظل يسأل لأجل من نطأطئ الرؤوس وندسها في الرمال وأفعال دويلة الامارات بلغت القاصي والداني في تدشينها لهذا العدوان المفتوح على بلادنا وشعبنا بسلاح غادر ومسموم وإستباحة لكل محرم ومبدأ ودين وقيم ، لم تترك لنا الامارات سبيلاً وهي تشون الطائرات بالسلاح والعتاد والمؤن والخبراء بأحدث المدافع وترسانة السلاح للفتك بشعبنا وتدمير مقراتنا وإمكاناتنا وبنياتنا الأساسية والتاريخ يشهد أن عقول أبناء السودان هي من بنت دولتهم وأسهمت في نهضتها وخاضت لأجلهم الحروب والمبادرات لنحصد جزاء سنمار..!

ظللنا نتساءل والفريق اول ركن ياسر العطا يخرج بين الفينة والاخرى ويعرض ويشير ويدلل على جرم دويلة الامارات وبعضهم يريدنا بأن نقبل الهوان على امتنا وكرامتنا والإمارات ومن خلفها كثر يضربون بالقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي عرض الحائط ويبالغون في الاستفزاز بمواعظ وجمل وعبارات وخناجرهم المسموم لم يترك شبراً في جسد بلادنا وشعبنا ، كفى بالصلف الإماراتي وبهذه المجاميع الخائنة التي تغرد بإسم هذه الدويلة لترى بلادنا تدمر وتقطع أوصالها ..

فيا قيادة السودان وشعبه أنهضوا من هذه الوهدة وأروا الامارات ومن هم خلفها أننا شعب ينشد موت العزة ويتقدم صفه متى ما رأى مثل هذا التآمر المفضوح ، صعدوا مع هذه الدويلة والتنقد الرهيفة فهي ليست جاراً ولا تحمل من سمات العرب ونخوتهم ومكارمهم بهذه الوقاحة والصلف الذي راينا في حربهم المفضوح على بلادنا وأمتنا..

يا قيادة البلاد والجيش انصروا أمتكم وشعبكم واكملوا مشوار حرب الكرامة والعزة بشرف لتعرف الإمارات اي حرب قادت واي شعب تواجه وإلى اي نهاية تصل الان ، نحن شعب أبي ولن نرضى لقيادة الجيش وساستنا إلا ان يكونوا على قدر المعركة والتحدي الذي نواجه وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون..

#ام_وضاح