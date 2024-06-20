حسن إسماعيل: ورطة (المحايدين) !!!
* تجتهد قحط وعظامها غير المكسوة تقزم للتأكيد دوما على معلومة أنهم في خانة الحياد بين القوات المسلحة السودانية وقوات التمرد والمرتزقة التي تسعى لخراب السودان
* قحط وتقزم تحرص فقط على تأكيد الحياد حتى تعفي نفسها من جريرة العمالة للتمرد مع أن لسانها دائما مايفضحها قبل أن تفضحها أعمالها!!!
* عدة قرائن قولية تجري على ألسنة متكلمة تقدم وتظهر على قراطيسها كلما كتبت
* نعم … ركز معي لأثبت لك أن قحط تضع أقدامها في ذات حذاء عبدالرحيم ومع هذا فهي تصر في عبط أنها في خانة الحياد!!!
* أسقطت تقزم اعترافها بشرعية الفريق البرهان السيادية والتي كانت قائمة حتى صبيحة انقلاب حميدتي ومذاك أصبحت ببغاءً تكرر مايقوله المتمردون عن البرهان!!
* سل تقزم عن روايتها لاشتعال شرارة التمرد … ستقول لك ( تلفيقة) الطلقة الأولى والطرف الثالث وهي ذات رواية الماهري عن عبدالرحيم عن حميدتي!!
* امسك ألسنتهم وراجع( ختم ) مفردات( الحرب) والحرب العبثية ستجد عليه( ختم ) استخدام المتمردين..
* سلهم عن دخول المتمردين لبيوت الناس ستجد ذات التبرير عند المتمردين .. صحيح أنها( أوفر) عند الحكامة زينب الصادق ولكنه أثر الدراهم لاأكثر…
* سلهم عن المستنفرين… ستجد تطابق الألسن والتعابير…
* راجع رؤيتهم عن الحوار… هي ذات فكرة حميدتي ومشروعه!! بل سلهم عن تصوراتهم لمستقبل (الدعم السريع) ستكتشف انه ذات الخيط في ( إبرة ) آل دقلو !!!
* تفحص ردود أفعالهم عندما ينتصر الجيش وعندما تُدون قوات التمرد مواقع الجيش فساعتها لن تجد فرزا بين يأجوج وماجوج وخالد عمر وقجة والواثق البرير وكيكل وصديق الصادق
> تقزم… أسوأ واوسخ واقبح نسخة سقوط سياسي حزبي في أحضان خدمة بندقية لاتشبع من الدم
حسن إسماعيل
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