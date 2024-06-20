رأي ومقالات

الدعامة لايملكون منفستو ولا ورقة تعريفية بماهيتهم ، فقط مجموعة تلفيقيين

2024/06/20
الدعم السريع
دعم سريع

الدعامة يستخدمون مقولات غيرهم ، هم غير قادرين على صياغة مفردات لتوصيف الواقع ، مرة يستعيرون مقولات الحركات ومرة مقولات دولة ٥٦ التى يحاربوها ومرة يمزجون بينهما الاثنين ،

الدعامة لايملكون منفستو ولا ورقة تعريفية بماهيتهم ، فقط مجموعة تلفيقيين ، حتى في إستخدامهم لخلقيات الموسيقي يستخدمون مرة أغاني عراقية ومرة خليجية وغيرها، كل الحركات المطلبية في العالم أنتجت شخصيات ومفكرين وكأن لها مثقفين ، منصور خالد والواثق كمير وفرانسيس دينق على مستوى الحركة الشعبية والكثير من الحركات الأخرى ، هؤلاء الرعاع حالة بنفسها لايمكن تعميمها كما لايمكن تفسيرها إلا من خلال نموذج واحد أنهم رباطة ومرتزقة لاغير .

حسبو البيلي
حسبو البيلي

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2024/06/20