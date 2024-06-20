العنوان قضية جوفاء …

Zinab Aira

لو قرأت زينب إير إسم ( تلفزيون السودان القومي ) وفهمت معنى ” القومية ” لما تمسكت بزي واحد حتى لوكان زي جد جدها ….

من يعمل داخل المؤسسات القومية يمثل السودان عامه ولا يمثل قبيله إنعكاسات القومية تتجلى في مظاهر مانقدمه ومظهر مانرتدية !!

المنطق يقول ..

إذا كان البزعي رافض إرتدائٍك لثوبكم البيجاوي وحده لأنك لاترتدين غيره وتكررين الظهور به دائمآ في كل الحلقات ففي ذلك حق .. المذيع/ه يجب أن يتنوع في كل شيء ولايتمسك بقبيلته وحدها .. أما ما خلافه لايُعد سوى تسويق لخطاب المظلوميه وتأجيج للقبليه وإستعطاف مصنوع لا أكثر !!

لاتنظري للجزء الفارغ من الكوب !! حتى لا يُقال قامت فتنة الشرق بسبب ثوب زينب !!

مع كامل الإحترام فهذا رأي يمثلني

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد