على البرهان ان يطالب السفراء والمسئولين، بالاختيار بين الجنسية السودانية أو مغادرة الموقع

أقترح مظاهرات استقبال حاشدة وصادقة وساخنة لأي وكيل/وزير/رئيس وزراء يتم تعيينه وهو لديه (جنسية أجنبية) لمطالبته بالتنازل عن جنسيته الأجنبية والإبقاء على السودانية فقط، وأن ينشر وثيقة التنازل علنا للشعب السوداني المطرود من بيوته والمنهوبة مدخرات حياته والمغتصبة بناته بأمر الدول الأجنبية ومزدوجي الجنسيات.

يجب أن ترفع هذه المطالبات في اللافتات ويتم تصويرها ونشرها على أوسع نطاق. وأن يطالب البرهان السفراء والمسئولين فورا وبدون تردد، بالاختيار بين الجنسية السودانية أو مغادرة الموقع. مع امكان تشكيل (لجنة اسثناءات) من القضاء الوطني، نعم من القضاء الوطني، وليس الحكومة على طريقة (شيلني وأشيلك) و (من دقنو وافتلو).

ربما يكون إرتباط الجنسية بجرعات دواء منقذ للحياة أو سبب قاهر، أو (مصلحة وطنية) .. مثل كرسي الاستاذية الأعلى في أرقى جامعة في دولة ما .. أما الاستثناء عشان يحافظ على معاش أو تأمين اجتماعي 2 الف دولار أو استرليني أو يورو .. دي مصلحة خاصة .. دا طمع وجشع و (صغرة نفس)!

هذا رأيي .. وقناعتي .. أرجو من أي شخص مزدوج الجنسية ألا يحمله على شخصه .. منذ أكثر من عشرين سنة وانا أردد هذا دون مراعاة لاي علاقة ودودة مع صديق أو قريب لديه جنسية أجنبية.

لن أغير رأيي لأي سبب .. والآن لدي فرصة حزم حقائب وتجنس ولن أفعل.

ولو حكمت السودان .. (الله لا يعرضكم لهذا الابتلاء) .. أول قرار .. قبل ما أرفع يدي من المصحف .. الغاء الازدواج .. ومع هذا (الأجانب من أصول سودانية) لهم حقوق إستثمارية وعقارية وأحوال شخصية لكن سياسية لأ .. وخدمة مدنية لأ .. ومن يخالف فالإجراء الفوري إلغاء اقامة وملاحقة قضائية.

ليس هذا فقط .. الإقامة أو الفيزا المتعددة أكثر من سنة في دولة ما تحتاج شروط وضرائب خاصة، لأنها (مشروع جنسية) أو ارتباط يجب تفسيره.

بالمناسبة كامل إدريس قريبي والعلاقة الشخصية جيدة وتعامله راقي .. لكن دا براه ودا براه.

مكي المغربي