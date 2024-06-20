رشان اوشي: الرجال العظماء يصنعون التاريخ
الرجال العظماء لديهم عقل ودافع، يحركهم الدافع و يقودهم العقل ، وغالب ظني أن سعادة السفير” الحارث ادريس ” مندوب السودان لدى الأمم المتحدة ، عرف غريزياً بأن النجاح السياسي والفشل مترابطان، وأن التاريخ سيكون القاضي النهائي لكليهما، لذلك اختار لنفسه طريق النجاح في امتحان الوطنية العسير ، وحجز مقعداً وثيراً في الصفوف الأمامية لابطال معركة الكرامة .
وسط هذا التخبط العالمي، وفقدان الرؤية للمجتمع الدولي تجاه الأزمة السودانية ، وفي خضم الحسابات والتقديرات التي يتفق الجميع على أنها غير واضحة، و تنقصها المصداقية، و المقبولية، فإن سعادة السفير ” الحارث ادريس” قد نجح في فرض موقف السودان في كل المحافل الدولية ، ، وعرف العالم بأن استمرار هذا المنهج الاماراتي القائم على الدعم الكامل لمليشيا الدعم السريع ، قطعاً سيقود المنطقة والإقليم إلى انفجارات لا تنتهي، وصراعات من الصعب التنبؤ بعواقبها، لقد وضع المجتمع الدولي في مأزق .
الرجال العظماء يصنعون التاريخ ..
رشان اوشي
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