رشان اوشي: الرجال العظماء يصنعون التاريخ

الرجال العظماء لديهم عقل ودافع، يحركهم الدافع و يقودهم العقل ، وغالب ظني أن سعادة السفير” الحارث ادريس ” مندوب السودان لدى الأمم المتحدة ، عرف غريزياً بأن النجاح السياسي والفشل مترابطان، وأن التاريخ سيكون القاضي النهائي لكليهما، لذلك اختار لنفسه طريق النجاح في امتحان الوطنية العسير ، وحجز مقعداً وثيراً في الصفوف الأمامية لابطال معركة الكرامة .

وسط هذا التخبط العالمي، وفقدان الرؤية للمجتمع الدولي تجاه الأزمة السودانية ، وفي خضم الحسابات والتقديرات التي يتفق الجميع على أنها غير واضحة، و تنقصها المصداقية، و المقبولية، فإن سعادة السفير ” الحارث ادريس” قد نجح في فرض موقف السودان في كل المحافل الدولية ، ، وعرف العالم بأن استمرار هذا المنهج الاماراتي القائم على الدعم الكامل لمليشيا الدعم السريع ، قطعاً سيقود المنطقة والإقليم إلى انفجارات لا تنتهي، وصراعات من الصعب التنبؤ بعواقبها، لقد وضع المجتمع الدولي في مأزق .

الرجال العظماء يصنعون التاريخ ..

رشان اوشي