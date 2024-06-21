وفاة “مؤثرة” تونسية بأزمة قلبية أثناء رحلتها لإيطاليا

توفيت صانعة المحتوى التونسية فرح بالقاضي إثر إصابتها بنوبة قلبية أثناء تواجدها في جزيرة صقلية الإيطالية.

وأفاد موقع “موزاييك” التونسي أن فرح بالقاضي كانت مؤثرة وصانعة محتوى على منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام، وقد أثار خبر وفاتها صدمة كبيرة بين متابعيها، خاصة أنها كانت قد نشرت عبر خاصية “ستوري” عدة صور وفيديوهات من رحلتها إلى صقلية.

وأوضحت الممثلة التونسية مرام بن عزيزة في تدوينة على صفحتها في “فيسبوك” أن سبب وفاة فرح بالقاضي في إيطاليا كان نتيجة إصابتها بنوبة قلبية في جزيرة صقلية الإيطالية.

كما ذكرت مرام بن عزيزة أن الممثلة التونسية خولة سليماني كانت ترافق فرح بالقاضي خلال عطلتها الصيفية في إيطاليا، وهي لا تزال تحت صدمة وفاة صديقتها، وغير قادرة على الرد على الاتصالات أو التعليق على الحادث المأساوي الذي صدم الجميع.

وجاءت وفاة فرح بعد ساعات قليلة من نشرها مقطع فيديو في أثناء رحلتها، قدمت فيه التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنت أن يمنحها الله الوقت لتتمكن من تناول اللحم المشوي.

يشار إلى أن فرح بالقاضي هي صانعة محتوى ومؤثرة على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”. وكان لها مشاركات في برامج تلفزيونية كثيرة، وعرفت بمواقفها المثيرة للجدل.

الشروق الجزائرية