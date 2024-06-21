جرائم وحوادث
بالصور.. القبض على مواطن اتخذ من منزله وكرًا لترويج مادتي «الحشيش» و«الإمفيتامين» المخدرتين بالقريات
قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن بمحافظة القريات اتخذ من منزله وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامن المخدرتين، وضبط بحوزته سلاح أبيض وهواتف متنقلة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وذلك حسبما أعلن الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة