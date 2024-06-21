جرائم وحوادث

بالصور.. القبض على مواطن اتخذ من منزله وكرًا لترويج مادتي «الحشيش» و«الإمفيتامين» المخدرتين بالقريات

2024/06/21
2015 10 2121 46 30.009839 prison

قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن بمحافظة القريات اتخذ من منزله وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامن المخدرتين، وضبط بحوزته سلاح أبيض وهواتف متنقلة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وذلك حسبما أعلن الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس.

1000 00bba962a9

جريدة الرياض

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/06/21