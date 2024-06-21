الطب الشرعي يسحب عينات من دم السائق المتسبب في دهس مشجعتي الأهلي

أجرى الطب الشرعي في مدينة الإسكندرية سحب عينات من دم سائق السيارة النقل المسؤول عن دهس مشجعتي الأهلي أمام استاد برج العرب، وذلك لتحليلها وتحديد ما إذا كان قد تعاطى المخدرات أم لا. تم نقل المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي حيث تم سحب العينات اللازمة منه، استعداداً لإجراء التحاليل الضرورية وتحديد مدى تعاطيه للمخدرات.

أمرت نيابة العامرية ثانٍ، أمس، بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التسبب في صدم مشجعتين من جماهير النادي الأهلي بعد المباراة التي جمعت بين الأهلي والاتحاد السكندري مساء الثلاثاء الماضي، مما أسفر عن وفاتهما، وطلبت التحريات اللازمة من قبل الشرطة حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دهس لفتاتين من جماهير النادي الأهلي أثناء عبورهما الطريق أمام استاد برج العرب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العامرية ثان إلى محل البلاغ.

وتبين من الفحص دهس سيارة سيارة نقل جامبو، يقودها “ف. ع. ح.” لكل من نورهان ناصر عبد المقصود، 20 سنة، ونرجس صلاح حسن، 20 سنة، أثناء عبورهما الطريق عقب المباراة المشار إليها.. وجرى نقلهما إلى مستشفى العامرية العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان قسم شرطة العامرية ثان، تمكن من القاء القبض على السائق، وعرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة فى الواقعة.

بوابة فيتو