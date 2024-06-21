السلطات السعودية تحقق في حادث تبديل مواليد بمستشفى الملك فيصل

تفتح السلطات في المملكة العربية السعودية تحقيقًا موسعًا في قضية تبديل مواليد في مستشفى الملك فيصل بالطائف، وتقوم التحقيقات بالتركيز على جميع المستويات المعنية. ووفقًا لصحيفة “عكاظ”، وقعت حادثة تبديل مواليد في المستشفى قبل حوالي أسبوعين، وتم استدعاء عائلتي الأطفال لأخذ عينات من حمض الدي إن إيه للتحقق والتأكد من الأمر.

وأضافت الصحيفة أنه تم تسليم كل طفل لذويه، فيما تم فتح ملف التحقيق، مضيفة أن مصادر من داخل عملية التحقيق قالت إن عقوبات صارمة ستطال عددًا من المقصرين.

بوابة فيتو