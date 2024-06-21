الفولة.. رسالتكم وصلت فأنتظروا الرد!

رسالة مليشيا الدعم السريع وصلت بدخول الفولة ، وعليهم إنتظار الرد وسيكون مختلفا هذه المرة وأعجل مما تصوروا ، هذه مغامرة ستبدأ من حين دخولهم إلى امانة الحكومة وليس قبل ذلك ..

غاية المليشيا من دخول الفولة وما توقعناه قبل يومين وأسميناه (هدف التسلل) لإثارة الإنتباه وإعادة الروح المعنوية لقواتها المنهارة فى كافة المسارح العملياتية الرئيسة ، ولكننى لم اتوقع أبدا أن يكون فى الفولة ، فهذه خطوة عواقبها غير وخيمة على المليشيا..

اما الهدف الثاني وهو الأهم فى رأى ، هو إخضاع المجموعات المجتمعية والقبلية الرافضة لوجود المليشيا فى عاصمة غرب كردفان الفولة.. ولذلك سارعوا بمجرد دخولهم إلى اعلان ما اسموه ( وال غرب كردفان)

اما الهدف الثالثة فهو رسالة للقيادات المجتمعية فى تنسقية المسيرية والذين وصلوا بورتسودان قبل أيام واجروا حوارات بناءة..

ومأزق المليشيا يأتى من هذين الهدفين (الثانى والثالث ) مع إنعدام تاثير الهدف الاول ، فقد ظلت المنطقة رهينة توازنات مجتمعية ، من خلال حفاظ المسيرية ومن معهم على العاصمة الفولة ، ولم تغامر المليشيا بالتقدم نحوهم مع حالة الرفض الواسعة لوجودهم..

وهناك وجود ابناء حمر وقوات الاحتياط فى احاطة بالمنطقة من ناحية الشرق..

الآن ، وستتحول المجموعات المجتمعية الرافضة لوجود المليشيا إلى حالة الدفاع عن ارضهم وممتلكاتهم وثرواتهم ، وستكون معركة كبيرة ، ودرس قاس للمليشيا وبقية الرعاع معهم ، لقد دخلوا بأنفسهم عرين الأسد وستكون خطوتهم هذه وخيمة.. والايام بيننا..

حفظ الله البلاد والعباد..

د.ابراهيم الصديق على

20 يونيو 2024م