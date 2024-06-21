بلا زي تقليدي بلا كلام فارغ معاكم،

لم يصل السودان إلى ما هو عليه إلا بسبب “القبلية” وهي قمة الجاهلية، كل الدول المُحترمة عملت على تفكيك القبلية والعرقية بأساليب مختلفة وناجعة، إلا النُخب السودانية الحاكمة على مر السنين،

عملت على ترسيخ الفكر القبلي، واستخدام الخيار الأسهل لتحافظ على الكرسي، تشتري الإدارات الأهلية وترفع من مكانتهم في كل نواحي السودان، وتجعلهم هم وقطيعهم القبلي يحققون مصالحها وبالعدم بث الفتن بينهم عن طريق وحدة كاملة بجهاز الأمن خاصة بالقبائل رئيسها الأسبق يعمل الآن تحت الامارات. بدلاً من العمل على تفتيت القبلية بروح وطنية ودراسة عميقة ولو بالتدريج وبخطط طويلة المدى، لن ينهض السودان إلا بالتخلي عن الفكر القبلي الضيق المُتخلف،

لا يوجد أي شيء فريد في كل أنواع الأزياء السودانية بمناطق السودان المختلفة ولا حتى الأكلات التي تُسمى سودانية، وليس فيها ابداع بل هي قمة البدائية لأنها وليدة التكيف البدائي مع البيئة، وكل من لديه بيئة مشابهة كان لديه نفس الزي ونفس الأكلات ونفس الرقصات.

البعشوم