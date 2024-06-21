🔴 التلفزيون مؤسسة قومية لكل السودانيين

من يتابع اليوم بوستات الخونة وأهل الفتن نجد أنهم في ظل تقدم الجيش في كل المحاور يحاولون بكل السبل أن يشعلوا قضية يشغلون بها الرأي العام، قضية المذيعة السودانية البجاوية زينب ايرا في التلفزيون القومي، والتي ارتدت الزي الخاص بقبيلة البجة السودانية وحاولت الرد على الضيوف ببعض تحايا البجة، وتم تنبيهها أنها تتواجد في مؤسسة قومية وعليها الالتزام بلوائح المؤسسة في ارتداء الزي القومي والتقيد باللغة القومية،

لأن أي مذيع لو حاول لبس زي قبيلته أو ردوا التحية للضيوف بلهجة القبيلة فلن تحقق المؤسسة قوميتها وتعبيرها عن جميع السودانيين، ودخل عدد من أبناء البجة مبنى التلفزيون حاملين عكاكيزهم، بعد أن وصلهم معلومات مضللة، وتم احتواء الموقف ..

جاءت الفرصة على طبق من ذهب لاهل الفتن والخونة والعملاء والمأجورين لتعكير الأجواء فظهرت بوستات التحريض بالعشرات، منهم من كتب (والله انا لو كنت مدير الشرطة كنت دخلت اي بجاوي في علبه)!! وواحد جايب صورة المذيعة وكاتب (يا مدير التلفزيون يا كوز يا عنصري عيب اللبس ده في شنو؟!) !! واخر كتب في صورة أخرى للمذيعة نفسها (البحر الاحمر لاهل البحر الاحمر يا فلنقايات) واخر كتب ثحت صورة للمحتجين قائلا (تراث البجة خط احمر يا عنصريين) .

ولحداثة الخبر سنجد أن الإعلام المدفوع لم تظهر بوستاتهم بعد، وستقرأ لهم في مقبل الساعات العجب العجاب لمزيد من الفتنة والتحريض.. والقضية كلها الان قضية بسيطة جدا، وتم حلها بطريقة قانونية، ولم يحتاج الموضوع لتدخل اي قوة عسكرية أو استخدام اي عنف، والسودان لكل السودانيين واي مؤسسة لها قوانين ولوائح يجب على الجميع الالتزام بها والفتنة نائمة ولعن الله من ايقظها …

د. عنتر حسن

