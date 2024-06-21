الفولة … صوت الرفض الأول للنهب …

من الفولة وبعد صلاة عيد الأضحى 2023م إنطلق صوت الرفض الأول الشجاع المبدئي لذلك الشيخ وهو يهدر في الجموع بحرمة النهب والسلب الذي وصل للفولة من العاصمة ، وأظنه كان يعقب على خطبة الإمام التي قابلها عدد من المصلين بالإنصراف.

وقال ذلك الخطيب المفوه إنه مال حرام وستظهر مصائبه على الفولة

كان ذلك قبل شهور عديدة من ظهور احمد صالح صلوحة وأمثاله من الذين أسسوا رفضهم للحرب على أن الموت كتر في أولادنا وكل يوم نحن في عزاءات !!

وقد مرت الفولة بعدة تجاذبات أدت لمغادرة الحامية طوعا ثم عودتها إليها في ديسمبر 2023م بطلب من الإدارة الأهلية والأهالي وقابل الأهالي عودة حامية الجيش بالفرح والزغاريد.

ما يحدث في الفولة لن ينتهي بسلام بسيطرة الدعم على الفولة إذ أنه من الواضح قد حدث انتهاك لحالة سلام بالتراضي بالهجوم على حامية صغيرة والملاحظ أن الخطاب العدائي يركز على صلوحة.

أين ذلك الشيخ المفوه الشجاع الذي نطق بالحق والشرع من البداية وأن ما يحدث حرام وسلب ونهب وليس كسب ومغنم ، أين هو الآن ؟ أسأل الله تعالى أن يكون بخير.

#كمال_حامد 👓