رسالة في بريد أهلنا البجا

أنتم أصحاب حق أصيل في السودان الكبير الوطن الواحد ، ووجود الحكومة المركزية وكثير من أهل السودان الذين أجبرتهم الحرب على مغادرة منازلهم و مدنهم و قراهم بينكم في هذه الظروف التي تمر بها بلادنا هو تأكيد على قوميتكم و انتمائكم للوطن و فخرٌ لكم ، و بالتأكيد لا يوجد عاقل يحتقر أو يزدري عاداتكم و موروثاتكم الإجتماعية و الثقافية .

نتمنى ألا ينجح بعض المحسوبين على (قحت/تقدم) في جركم إلى ميدان و جلباب القبيلة الضيق خدمةً لأجندتهم و أجندة قوى الشر الإقليمية و الدولية الرامية إلى تمزيق البلاد و نشر الفتنة بين مكوناتها .

دمتم و دام السودان الوطن الواحد متعدد الإثنيات و متنوع الثقافات التي هي مصدر ثراء و توحد و قوة و ليست مصدر فرقة و شتات .

لا صوت يعلو فوق صوت معركتنا مع مليشيا آل دقلو الإماراتية المتمردة المجرمة الإرهابية و بعدها نجلس حول مائدة مستديرة لنتفق على إدارة شؤون بلادنا بالكيفية التي تحفظ للجميع حقوقهم .

#قوتنا_في_وحدتنا

#ثراءنا_في_تنوعنا

سوار

20 يونيو 2024