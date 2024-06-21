رسالة في بريد أهلنا البجا.. أنتم أصحاب حق أصيل في السودان الكبير الوطن الواحد
رسالة في بريد أهلنا البجا
أنتم أصحاب حق أصيل في السودان الكبير الوطن الواحد ، ووجود الحكومة المركزية وكثير من أهل السودان الذين أجبرتهم الحرب على مغادرة منازلهم و مدنهم و قراهم بينكم في هذه الظروف التي تمر بها بلادنا هو تأكيد على قوميتكم و انتمائكم للوطن و فخرٌ لكم ، و بالتأكيد لا يوجد عاقل يحتقر أو يزدري عاداتكم و موروثاتكم الإجتماعية و الثقافية .
نتمنى ألا ينجح بعض المحسوبين على (قحت/تقدم) في جركم إلى ميدان و جلباب القبيلة الضيق خدمةً لأجندتهم و أجندة قوى الشر الإقليمية و الدولية الرامية إلى تمزيق البلاد و نشر الفتنة بين مكوناتها .
دمتم و دام السودان الوطن الواحد متعدد الإثنيات و متنوع الثقافات التي هي مصدر ثراء و توحد و قوة و ليست مصدر فرقة و شتات .
لا صوت يعلو فوق صوت معركتنا مع مليشيا آل دقلو الإماراتية المتمردة المجرمة الإرهابية و بعدها نجلس حول مائدة مستديرة لنتفق على إدارة شؤون بلادنا بالكيفية التي تحفظ للجميع حقوقهم .
#قوتنا_في_وحدتنا
#ثراءنا_في_تنوعنا
سوار
20 يونيو 2024
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