تصرفوا بحكمة.. وكونوا قدر التحدي!

بعض الناس في السودان لا يدركون -حتى اللحظة- حساسية الوضع العام.

واستشعارهم لحجم المخاطر المحدقة بالوطن “ضعيف للغاية”، ويقعون بسهولة في فخ المؤامرات -الخارجية والداخلية- المنسوجة سعياً لتعميق حالة الهشاشة التي أفرزتها الحرب (وما سبقها من سنوات الفوضى).

المطلوب -من الجميع- التفكير ألف مرة قبل الإقدام على أي خطوة من شأنها زيادة الصراعات وتفكيك التلاحم الوطني.

السودان في حالة حرب مصيرية، يكون أو لا يكون؛ ويجب أن يتعامل الجميع بحذر شديد، ووفق ما تمليه عليهم هذه الحالة، ويحكموا تصرفاتهم بما يمتن حالة التلاحم الوطني وليس الإضعاف والتفكيك “بسبب قضايا ومشاغل ربما تكون شخصية”، ومآرب أخرى تخدم أجندات الأعداء في الداخل والخارج.

تصرفوا بحكمة وكونوا قدر التحدي!

خالد الإعيسر

20 يونيو 2024م