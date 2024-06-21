المليشيا ستنتهي بالاستسلام وكثير من أفرادها يأتون جرائمهم في غياب الوعي؛ ولذا فإن هنالك مساحة لتغيير المواقف، أما أولياؤها المهووسون الموتورون المصابون بمتلازمة عداء المجتمع، الباحثون بكامل وعيهم وإرادتهم عن مبرر لقتلنا وشرعنة اغتصابنا وتهجيرنا في سبيل إنفاذ حقدهم الأصيل فيظلون خدما لكل مؤامرة وحطبا لكل نار تتشظى وتتلظى ألسنتها حقدا على المجتمع السوداني بكل مكوناته.

هؤلاء الشراذم ليسوا منا ولن يكونوا أبدا، ومجرد وجودهم خطر مجتمعي ماحق ومعوق أساسي لمسيرة أمتنا نحو الإجابة على أسئلة التعايش والتوافق والمضي نحو النهضة؛ هم الداء العياء والعدو الألد، وإن لم يتوصل جسد الوطن إلى آلية لاحتواء شرهم المستطير المتجدد، وحصار سمومهم النفاذة ومعادلتها بترياق ناجع فستستمر معاناتنا طويلا.

Zuhair Abdulfattah Babiker